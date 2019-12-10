إعلامية تدعو لمعاقبة مراهقين لاستمرارهم في التنمر على سودانيين

دعت الإعلامية ياسمين عز، المسئولين بالدولة المصرية، لمعاقبة المراهقين الثلاثة، الذين نشروا فيديو يوثق تنمرهم بطالب سوداني قبل أسابيع قليلة، وذلك بعد تكرار الواقعة مع شخص آخر.



وقالت ياسمين، خلال تقديم برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الطالب السوداني تنازل عن حقه في المرة الأولى، حرصًا على مستقبل الأولاد، ولأنهم لم يتلقوا عقابًا رادعًا تكرر الموضوع، وتنمروا على طالب سوداني آخر".



وأردفت: "أتمنى من الدولة هذه المرة معاقبة الأولاد الثلاثة عقابا رادعًا، لأنهم يسيئون إلى الدولة وإلى الشعب المصري الذي يحترم الآخر".



وتلقى ضباط قسم شرطة الحدائق، بلاغا من إحدى السيدات (مقيمة بدائرة القسم- تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) بتضررها من شخصين لقيامهما باستيقاف نجلها بمنطقة سكنهما وقيامهما بالسخرية منه، وتداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنا قيام أحدهما بتهديده بأداة تشبه السلاح الناري (مسدس)".