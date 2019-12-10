انطلاق فعاليات "صحتك في عينك" بجامعة المنصورة

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة "صحتك في عينك" والتي ينفذها مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع شئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بهدف الكشف على طلاب المدارس بالدقهلية للاكتشاف المُبكر لأمراض العيون وعيوب الابصار.



وقام الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس الجامعة بافتتاح المبادرة بمدرسة الشهيد محمد أمين الباز الابتدائية بحضور الدكتور وليد أبو سمرة مدير مركز طب وجراحة العيون والدكتور مصطفى امين مدير الإدارة العامة للمشروعات البيئية والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، ولفيفًا من العاملين بالمدرسة وطلابها.



ومن المستهدف الكشف على طلاب المدرسة البالغ عددهم (1300) طالب وطالبة، كما تم الاتفاق مع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على المشاركة في المبادرة وذلك لتوفير الرعاية الصحية لأكبر عدد ممكن من الطلاب.