وزارة النقل توضح حقيقة تصريحات الوزير حول النقابات العمالية

أعلنت وزارة النقل في بيان رسمي لها، اليوم الثلاثاء، أن كل ما أثير في وسائل الإعلام المختلفة من تصريحات منسوبة لوزير النقل بشأن النقابات العمالية عار تمامًا من الصحة.



وأوضحت وزارة النقل، أن ما صرح به المهندس وزير النقل خلال حضوره جلسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمس الإثنين، يرتكز على التأكيد حول ضرورة معاونة النقابات العمالية للوزارات والحكومة لترسيخ فكرة أن الأرباح للشركات التي تحقق مكاسب وليست للشركات الخاسرة، وأن الحوافز تصرف عن الأعمال المتميزة والجهود الإضافية، وأنه ينبغي على العمال عدم الانسياق خلف الشائعات، خاصة أن الجميع يعمل لصالح تقدم ونهضة ورفعة مصر.