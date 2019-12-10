ملكة جمال الكون.. ثورة "السمراوات" على الجمال الكلاسيكي

اتجهت مسابقات ملكة الجمال هذا العام، للحسناوات ذات البشرة السمراء، في رسالة قوية منها نحو محو العنصرية وتغيير معايير الجمال الكلاسيكية.



وتوجت فجر الإثنين، الجنوب إفريقية زوزيبيني تونزي، بلقب ملكة جمال الكون، لتعزز توجه مسابقات الجمال بالابتعاد عن عادتها القديمة بتتويج الفتيات ذوات البشرة البيضاء.



وقالت تونزي بعد التتويج: "لقد نشأت في عالم كانت فيه الفتيات اللاتي يشبهنني، بلون بشرتي وشكل شعري، لا يعتبرن جميلات".



ويأتي تتويج تونزي بعد عام من تتويج المكسيكية ذات البشرة السمراء، فينيسا بونسي، بلقب ملكة جمال العالم، وهي المسابقة الثانية الكبرى حول العالم.



كما شهدت الولايات المتحدة واقعة غير مسبوقة هذا العالم، وهى أن الفائزات بمسابقات ملكة جمال أمريكا، ملكة جمال الولايات المتحدة، ملكة جمال المراهقات الأمريكيات، جميعهن من الفتيات ذات البشرة السمراء.



وتأتي ملكات الجمال الجدد ذوات البشرة السمراء، ليتحدين معايير الجمال الكلاسيكية، التي لطالما صنفت الشقراوات وذوات البشرة البيضاء، الأجمل في العالم.



وتعود أول مرة توجت فيها مسابقة ملكة جمال الكون امرأة سمراء البشرة، إلى العام 1977، عندما منح اللقب لملكة جمال ترينداد وتوباغو، جانيل كومس.



وحصلت المكسيكية صوفيا أرغون على لقب الوصيفة، بنما حلت البورتوريكية ماديسون أندرسون بالمركز الثالث، مع غياب أوروبي عن المراكز المتقدمة.