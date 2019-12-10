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عالم

تشيلي تفقد طائرة عسكرية على متنها 38 شخصًا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:36 ص
جريدة الدستور
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قالت القوات المسلحة في تشيلي، الاثنين، إن طائرة شحن تابعة لها فُقدت في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، وكان على متنها 38 شخصا.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز "هيركوليز سي 130" في الساعة 4:55 مساء بالتوقيت المحلي، من مدينة بونتا أريناس، وفُقد الاتصال بها بعد فترة وجيزة من الساعة السادسة مساء.

وقالت القوات المسلحة في بيان: "كان على متن الطائرة 38 شخصا، منهم 17 من أفراد الطاقم، و21 من الركاب".

وكانت الطائرة في طريقها لأداء مهام الدعم اللوجستي لصيانة منشآت تشيلي العسكرية في قاعدة القطب الجنوبي.

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