مبادرة "بينا" تحتفل باليوم العالمى للتطوع

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، نظمت مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى" إحدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، فعالية كبرى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين ومنظمة بلان الدولية.



وشهد الاحتفال الذي نظم بجامعة المستقبل حضور الدكتور عبيدة سرحان رئيس جامعة المستقبل، ودراندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للمسؤلية المجتمعية للشركات، وإيناس حماد مدير برنامج الأمم المتحدة للتطوع بمصر، وميريل كرم من منظمة بلان إيجيبت، وعدد كبير من خبراء العمل الاجتماعي وممثلي الهيئات والعاملين في مجال التطوع، وشباب بينا.



وتم إطلاق الدليل التدريبي للتطوع، والذي تم إنجازه من خلال التعاون بين وزارة التضامن، ومنظمة بلان الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، كما تم إطلاق تطبيق التطوع الوطني على الهاتف المحمول، والذي يمكن للمتطوع من خلاله التعرف على الفرص التطوعية والتدريبية المتاحة لدى الشركاء التنمويين في مصر.