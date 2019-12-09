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تامر أمين يعلق على شائعة زواج نور الشريف من درة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:04 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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علق الإعلامي تامر أمين، على خبر زواج الفنان الراحل نور الشريف والفنانة التونسية درة، قائلا: "استغربت مما تردد الأيام الماضية في حق الفنان الراحل الكبير نور الشريف وشائعة زواجه من الفنانة التونسية الشابة درة زروق".

وأضاف " أمين" خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "شبكة تليفزيون النهار"، أن الكلام انتشر لدرجة أن اسم درة ونور الشريف أصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "أتمنى بحديثي هذا أن ينتهي الكلام في هذا الموضوع".

وأردف: "والله أنا غير مهتم هل هذه شائعة أم حقيقة، وأنهم كانوا متزوجين أم لا، وهل ستخرج وثيقة زواج أم لا، والزواج رسمي أو عرفي، كل هذا الكلام لا يعنيني في شيء".

واستكمل: "أنا بقول لكم، اقطموا الموضوع وخلّصوا؛ لأنه أولا متعلق بسيرة واحد من نجومنا الكبار، الذي سنظل نتذكره طول الوقت بالاحترام والتحضر والثقافة والأخلاق والفن الهادف والمسيرة الفنية العظيمة، وثانيا، نحن نتحدث في سيرة شخص توفي ورحل عن عالمنا، ومن المفترض أن الموت له قدسية وله احترام، ومن المفترض ألا نتحدث عن شخص لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا نتحدث في حق أحد ليس موجود معنا حتى يبرأ ذمته أو يعلن ما يريد إعلانه، نحن نتحدث عن روح استردها الله سبحانه وتعالى، خلص الكلام".

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