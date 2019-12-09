"الكهرباء": البناء بجوار أعمدة الضغط العالي يُسبب ضعف الشبكات

علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على أعمدة الضغط العالي المتواجدة في منطقة حلوان، قائلا، إن أعمدة الضغط العالي كانت موجودة قبل وجود المنازل في المنطقة.



وأضاف "حمزة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن القانون يجرم البناء في حرم المنشآت الكهربائية.



وأوضح أنه بعد 2011 تم بناء منازل كثيرة في حرم المنشآت الكهربائية بحلوان بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن البناء بجوار أعمدة الضغط العالي يتسبب في ضعف شبكات الكهرباء.

