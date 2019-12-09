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الصحة

عمان تستضيف الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية غدًا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:58 م
جريدة الدستور
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تستضيف سلطنة عُمان، غدًا الثلاثاء، الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير السارية والصحة النفسية؛ وذلك بمشاركة أكثر من 150 دولة مع مجموعة مختارة من شركاء الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية (أونا) اليوم الاثنين، أن اختيار السلطنة لاستضافة هذا الحدث العالمي يرجع إلى ما حققته من نجاح في التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن التصدي لمراحل الأمراض غير السارية وتقديم نماذج لتمكين الجهات المعنية المتعددة على الصعيد العالمي في مجال الصحة.

وأشارت إلى أن هذا الحدث يعد أول اجتماع عالمي بشأن الأمراض غير السارية منذ إعلان الأمم المتحدة الرفيع المستوى لعام 2018 بشأن الأمراض غير السارية وإعلان الأمم المتحدة الرفيع المستوى لعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة، حيث سيوفر منصة متقدمة لتمكين مختلف الجهات العاملة في مجال الصحة على الصعيد العالمي وتسهيل عملها.

وأوضحت الوكالة أن الهدف الشامل للاجتماع العالمي للمنظمة يتمثل في الإسراع بتنفيذ تدابير وطنية للتصدي للأمراض غير السارية واعتلالات الصحة النفسية؛ بهدف الحدّ من الوفيات المبكرة وتوسيع نطاق التدخلات من أجل بلوغ الغاية من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 كما يهدف إلى تبادل التجارب الناجحة للبلدان وما تواجهها من صعوبات.

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