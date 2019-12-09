الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار شرم الشيخ يتصدر قائمة أسرع المطارات نموًا بإفريقيا في 2019

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:43 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
قالت وزيرة السياحة إن مطار شرم الشيخ الدولى تصدر قائمة أسرع المطارات نموا في إفريقيا لعام 2019، كما حصل مطار الغردقة الدولى على المركز الثالث فى هذه القائمة التى ضمت عشرة مطارات على مستوى إفريقيا، وذلك وفقًا لدراسة جديدة قامت بها مؤسسة "روتس أونلاين" المتخصصة في متابعة صناعة الطيران وحركة الملاحة.

ولفتت هذه الدراسة إلى تقرير مؤسسة "سابري" العالمية لتحليل حركة السياحة والسفر، والذي أشار إلى ارتفاع الحجوزات بمطار شرم الشيخ، الذى يعد ثالث أكثر المطارات المصرية التي تشهد حركة فى أعداد المسافرين، من 1.16 مليون مقعد في 2018 إلى 1.49 مليون مقعد في 2019، بنسبة نمو 28.9%، كما زادت أعداد الركاب القادمين الى مطار الغردقة بنسبة 11.9% عن العام الماضي.

وأشارت الوزيرة الى أن إحدى الركائز الرئيسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة هى الترويج لكل منطقة سياحية على حدة، مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسيوة وغيرها من المقاصد السياحية التي تزخر بها مصر، وذلك لتسليط الضوء بشكل أكبر على مقوماتها الفريدة Branding by Destination، وهذا ما تقوم به الوزارة في الأسواق المختلفة للترويج لكل مقصد Charming Sharm، Magnificent Marsa Allam، Lovely Luxor، Happening Hurghada، Serene Sahel Hashish، Spectacular Siwa، Captiviting Cairo، Amazing Aswan، وغيرها.

هذا بالإضافة إلى الركائز الأخرى لمحور الترويج والتنشيط، وهي الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM 2020، وحملة People 2 People، لافتة إلى أن فيلم هذه الحملة حصل على المركز الأول كأفضل فيلم دعائى في الشرق الأوسط، وذلك خلال المؤتمر الثانى والعشرين لمنظمة السياحة العالمية في سان بطرسبرج هذا العام.

وأشارت الوزيرة إلى أن مطار شرم الشيخ سيشهد زيادة كبيرة فى أعداد السائحين الوافدين إليه خلال الفترة القادمة، خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية باستئناف حركة الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، مما يؤكد الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات، سواء في المطارات أو المناطق السياحية.

وأشارت الوزيرة إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد، الذي أطلقته الوزارة في شهر نوفمبر الماضي والذي حقق نتائج ايجابية منذ إطلاقه وكان له أثرا ملحوظا على ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر، موضحة أن أهم المعايير التي يلتزم بها البرنامج الجديد هى عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وتمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها، مضيفة أن برنامج التحفيز سيقوم بإعطاء حوافز إضافية تصاعدية كل 6 أشهر على الرحلات المحفزة، مما أسهم في جذب سائحين من أسواق جديدة من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة، وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر.

وأكدت الوزيرة أهمية مطار الغردقة الدولي حيث إنه يخدم العديد من المقاصد الأخرى، مشيرة إلى مشاركتها الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدني، فى يوليو الماضى، فى افتتاح أعمال التطوير بمطار الغردقة الدولى ومبنى الركاب الجديد رقم (2) عقب الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته وزيادة قدرته الاستيعابية ليكون جاهزًا للزيادة المرتقبة في أعداد الأفواج السياحية الوافدة من وإلى مدينة الغردقة.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى لإنشاء مطارات جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير جميع المطارات المصرية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، ورفع القدرة التنافسية للمطارات المصرية عالميا، مما يساهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة 8%

منذ يوم

انسداد الشرايين.. تفاصيل مرض علاء الشربيني

منذ حوالي 21 ساعة

أهم التوابل لزيادة حرق السعرات وإنقاص الوزن

الصور

image description

إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطروح

image description

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة تطوير 7 مناطق غير آمنة في المدينة

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ محور الهضبة الغربية بـ1.2 مليار جنيه

image description

تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن والإعلام

image description

بيراميدز يهزم نواذيبو بسداسية ويتربع على عرش مجموعته بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

عبدالعال: "اللي مش قادر يشيل ملفه من الوزراء مع السلامة"

انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة 8%

تفاصيل تحركات أثينا لعزل تركيا دوليًا وإبطال صفقتها مع ليبيا

سبب اختيار القاهرة كـ "ثالث" أفضل المدن السياحية في 2020

أيام زمان

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

هكذا ظلم الرؤساء نجيب محفوظ.. مبارك غشه والسادات منعه من الكتابة

نجم الساعة

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

الصحة

عمان تستضيف الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية غدًا

دراسة "غريبة" تربط بين السرطان والطقس البارد والأمطار

3 فواكه تساعد فى القضاء على دهون البطن

تطور الجهاز الهضمي للرضيع وعلاقته بالأمراض

الرئيس نيوز

الأسبوع المقبل.. مشروع قانون لحسم أزمة علاوات المعاشات

رئيس النواب لنائب: "هاتلي أسماء اللي بينقب عن الآثار وأنا هتصرف"

طنطاوي يطالب الحكومة ببحث "الانتحار".. وعبد العال: "المعدلات ليست كبيرة"

السيطرة على حريق التهم محل "فلفلة" وسط القاهرة

منوعات

مطالب بإلغاء الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بسيدني

معرض عن نيويورك يحول الأرقام إلى قصص نابضة بالحياة

المتحف البريطاني يكشف حقيقة الأسطورة "طروادة"

مقتل أكثر من 2000 حيوان نادر

كشكول

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

نقيب المُعلمين: نطالب بتحسين المُرتبات.. ولا نسعى للمقارنة مع أي دولة

"إعلام القاهرة" تنظم ندوتها التثقيفية لمواجهة العنف ضد المرأة

بالفيديو.. فعاليات الملتقي الثقافي الثاني بـ"إعلام القاهرة"

إسلام سياسي

أزمة جديدة داخل الشرق الإخوانية.. أيمن نور يستخدم ورقة ترحيل معارضيه لوقف تمردهم

تركيا ترحّل 11 فرنسيًا من داعش

القبض على 5 عناصر من داعش فى العراق

باحث إسلامي: إعدام داعش أسرى ليبيين جاء تهديدًا للدول العربية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الفرق بين أخذ قرار الانتحار ولحظة تنفيذ القرار
مؤمن المحمدي
الجنيه والجبنة وضحك كالبكا
ماجد حبته
قطر فى منتدى المتوسط!
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا (1)
المزيد

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش "خطورة التطرف الدينى على المجتمع"

الحاج على يكشف تسهيلات جديدة يقدمها معرض الكتاب للجمهور

الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني بثقافة قنا

نهضة مصر للنشر تقدم "100 نصيحة ونصيحة" لدعم العمل الخيري

صفحتنا ع الفيس بوك