مطار شرم الشيخ يتصدر قائمة أسرع المطارات نموًا بإفريقيا في 2019

قالت وزيرة السياحة إن مطار شرم الشيخ الدولى تصدر قائمة أسرع المطارات نموا في إفريقيا لعام 2019، كما حصل مطار الغردقة الدولى على المركز الثالث فى هذه القائمة التى ضمت عشرة مطارات على مستوى إفريقيا، وذلك وفقًا لدراسة جديدة قامت بها مؤسسة "روتس أونلاين" المتخصصة في متابعة صناعة الطيران وحركة الملاحة.



ولفتت هذه الدراسة إلى تقرير مؤسسة "سابري" العالمية لتحليل حركة السياحة والسفر، والذي أشار إلى ارتفاع الحجوزات بمطار شرم الشيخ، الذى يعد ثالث أكثر المطارات المصرية التي تشهد حركة فى أعداد المسافرين، من 1.16 مليون مقعد في 2018 إلى 1.49 مليون مقعد في 2019، بنسبة نمو 28.9%، كما زادت أعداد الركاب القادمين الى مطار الغردقة بنسبة 11.9% عن العام الماضي.



وأشارت الوزيرة الى أن إحدى الركائز الرئيسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة هى الترويج لكل منطقة سياحية على حدة، مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسيوة وغيرها من المقاصد السياحية التي تزخر بها مصر، وذلك لتسليط الضوء بشكل أكبر على مقوماتها الفريدة Branding by Destination، وهذا ما تقوم به الوزارة في الأسواق المختلفة للترويج لكل مقصد Charming Sharm، Magnificent Marsa Allam، Lovely Luxor، Happening Hurghada، Serene Sahel Hashish، Spectacular Siwa، Captiviting Cairo، Amazing Aswan، وغيرها.



هذا بالإضافة إلى الركائز الأخرى لمحور الترويج والتنشيط، وهي الترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير GEM 2020، وحملة People 2 People، لافتة إلى أن فيلم هذه الحملة حصل على المركز الأول كأفضل فيلم دعائى في الشرق الأوسط، وذلك خلال المؤتمر الثانى والعشرين لمنظمة السياحة العالمية في سان بطرسبرج هذا العام.



وأشارت الوزيرة إلى أن مطار شرم الشيخ سيشهد زيادة كبيرة فى أعداد السائحين الوافدين إليه خلال الفترة القادمة، خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية باستئناف حركة الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، مما يؤكد الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على كافة المستويات، سواء في المطارات أو المناطق السياحية.



وأشارت الوزيرة إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد، الذي أطلقته الوزارة في شهر نوفمبر الماضي والذي حقق نتائج ايجابية منذ إطلاقه وكان له أثرا ملحوظا على ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر، موضحة أن أهم المعايير التي يلتزم بها البرنامج الجديد هى عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وتمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها، مضيفة أن برنامج التحفيز سيقوم بإعطاء حوافز إضافية تصاعدية كل 6 أشهر على الرحلات المحفزة، مما أسهم في جذب سائحين من أسواق جديدة من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة، وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر.



وأكدت الوزيرة أهمية مطار الغردقة الدولي حيث إنه يخدم العديد من المقاصد الأخرى، مشيرة إلى مشاركتها الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدني، فى يوليو الماضى، فى افتتاح أعمال التطوير بمطار الغردقة الدولى ومبنى الركاب الجديد رقم (2) عقب الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته وزيادة قدرته الاستيعابية ليكون جاهزًا للزيادة المرتقبة في أعداد الأفواج السياحية الوافدة من وإلى مدينة الغردقة.



وأعربت الوزيرة عن تقديرها الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الطيران المدنى لإنشاء مطارات جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير جميع المطارات المصرية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، ورفع القدرة التنافسية للمطارات المصرية عالميا، مما يساهم فى زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.