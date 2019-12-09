تميم يهنئ البحرين لفوزها ببطولة كأس الخليج 24

هنأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، منتخب مملكة البحرين بعد فوزه في بطولة كأس الخليج 24، التي استضافتها الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر الماضي، حتى الثامن من ديسمبر الجاري، بمشاركة كافة منتخبات الخليج بما فيها السعودية والبحرين والإمارات.



وكتب أمير قطر في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة كأس الخليج ٢٤ التي عشنا معها أياما رائعة.. هنيئًا للبحرين الفوز باللقب وحظا أوفر للفرق الأخرى.. فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها".



وحضر أمير قطر، المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين، مساء أمس الأحد، بين المنتخبين السعودي والبحريني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".



وفي وقت سابق، قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، إن بلاده لا تخلط بين السياسة والرياضة، وإنها رحبت بجميع المنتخبات المشاركة وجماهيرها في بطولة "كأس الخليج 24".



وأضاف "الخاطر"، في تصريحات صحفية، أن "كل مباراة أو بطولة تقام في قطر تمثل محطة إعداد في طريقنا لكأس العالم 2022"، مشيرًا إلى أن الدوحة لم تمنع أحدًا من الدخول إليها، وأنها طبقت شعار البطولة "أهلًا بالجميع في دوحة الجميع".