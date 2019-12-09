انفراد.. إيبارشية فى المهجر تسمح بالاحتفال بعيد الميلاد يومى 25 ديسمبر و7 يناير

فى سابقة تاريخية، أصدر الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بيانًا خاصًا باحتفال عيد الميلاد المجيد، للعام 2019_2020، والذى وجهه إلى كهنة الإيبارشية.



ويحتوى البيان الصادر على 3 نقاط، وهى كالتالى:

1_ تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، فى جميع أنحاء العالم، بعيد ميلاد السيد المسيح، يوم 29 كيهك من كل عام، بالإضافة إلى يوم 28 كيهك فى حالة السنوات الكبيسة، كما فى هذا العام، 1736 شهداء و2019_2020 ميلادية، والذى يقابله فى التقويم الميلادى 7 و8 يناير.



2_ تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية القبطية بقداس عيد الميلاد المجيد فى منتصف ليلة يوم العيد.



3_ نظرًا لأن أطفالنا وشبابنا قد ولدوا وترعرعوا فى مناخ يربط ميلاد السيد المسيح باحتفالات الكريسماس، فقد رأينا أنه يٌعتبر من الاحتياجات الرعوية الملحة أن يتم السماح لكنائس الإيبارشية، بإقامة قداس إضافى فى ليلة عيد الميلاد، يوم 24 ديسمبر، بجانب قداس عيد الميلاد فى منتصف ليلة 6 يناير، مع العلم أنه لن يتم قطع فترة الصوم حتى انتهائه بقداس ليلة العيد، يوم 6 يناير.



يذكر أن الكنائس الشرقية ومن بينها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد المجيد 29 كيهك، والذى يقابله فى التقويم الميلادي 7 يناير فى السنوات الغير كبيسة، أما الكنائس الغربية فتحتفل بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر.