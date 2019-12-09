انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة 8%

قال المهندس كريم مأمون خبير التسويق العقاري إن أسعار الوحدات العقارية في التجمع الخامس شهدت تراجعا بنسبة 8% خلال الربع الأخير من العام الجاري، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء أثرت إيجابا على أسعار الوحدات.



وأضاف "مأمون" أن سعر المتر تراوح بين 8-12 ألف جنيه في الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، وبلغ 15-20 ألف جنيه في الإسكان المتميز والفاخر.



وقال إن أسعار الوحدات في العاصمة الإدارية تتراوح بين 18-25 ألف جنيه بحسب المنطقة والتشطيب، وأكثر من 35 ألف جنيه للمتر في الفيلات.



في حين يبدأ سعر المتر من 15 ألف جنيه في الوحدات بمدينة العلمين الجديدة، ويتجاوز 40 ألف جنيه في الشقق الفندقية بأبراج العلمين الجديدة.



وتوقع "مأمون" ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5-10% خلال عام 2020 خاصة بعد بدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من قبل الحكومة.