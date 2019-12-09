تعرف على شروط التقدم لجائزة فدوى طوقان فى الشعر
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:37 ص
حسام الضمرانيطباعة
أعلنت مؤسسة فلسطين الدولية فتح باب الترشح لجائزة فدوى طوقان الشعرية دورة - معين بسيسو- وقيمتها 5000 دولار، وذلك للشعراء أقل من 40 سنة، على أن يكون آخر أجل للتقديم الأول من مايو 2020.
وأعلنت المؤسسة شروط الجائزة، وهي أن يكون العمل الشعري (الديوان) المشارك متفقا مع قواعد الشعر، وأن لا يقل عدد صفحاته عن ثلاثين صفحة، وأن يكون الديوان منشورا خلال مدة لا تزيد عن عامين من تاريخ آخر موعد للمشاركة أو ديوانا جاهزا للنشر، وتكون المشاركة بعمل واحد فقط، وأن لا يكون العمل المشارك حاصلا على أي جائزة سابقا، وأن تتوفر فيه الأصالة والتميز، على أن يلتزم الإنتاج بقضايا الإنسان التقدمية والإيجابية، وحقه الأساسي في الحرية والعدل والمساواة، وأن يفي بالمعايير الإبداعية والفنية والمنظور الإنساني.
ومن بين شروط الجائزة أنه يحق للمتقدم أن يشارك بعمل واحد فقط سنويًا، وأن المشاركة شخصية وفردية، ولا يسمح الاشتراك بإنتاج مشترك، كما أنه يقبل الترشيح للجائزة من المؤسسات والهيئات ذات العلاقة كما يقبل ترشيح الأفراد لأنفسهم، ويسمح للفائز المشاركة مرة أخرى في أي من فروع الجائزة بعد ثلاث دورات على الأقل، ولا تعاد الأعمال المشاركة إلى أصحابها عند الانتهاء من منح الجائزة، ويحق للمؤسسة والبيارة الاستفادة من الأعمال الفائزة.
وأشارت المؤسسة، في بيان لها، أن طريقة الترشيح تتمثل فى إرسال 7 نسخ من الديوان بالبريد المسجل مرفق بها طلب الاشتراك وصورة عن إثبات الشخصية في غلاف مناسب مدون عليه اسم الجائزة إلى عنوان المؤسسة، أو الإرسال إلى البريد التالي: "[email protected]".
وأعلنت المؤسسة شروط الجائزة، وهي أن يكون العمل الشعري (الديوان) المشارك متفقا مع قواعد الشعر، وأن لا يقل عدد صفحاته عن ثلاثين صفحة، وأن يكون الديوان منشورا خلال مدة لا تزيد عن عامين من تاريخ آخر موعد للمشاركة أو ديوانا جاهزا للنشر، وتكون المشاركة بعمل واحد فقط، وأن لا يكون العمل المشارك حاصلا على أي جائزة سابقا، وأن تتوفر فيه الأصالة والتميز، على أن يلتزم الإنتاج بقضايا الإنسان التقدمية والإيجابية، وحقه الأساسي في الحرية والعدل والمساواة، وأن يفي بالمعايير الإبداعية والفنية والمنظور الإنساني.
ومن بين شروط الجائزة أنه يحق للمتقدم أن يشارك بعمل واحد فقط سنويًا، وأن المشاركة شخصية وفردية، ولا يسمح الاشتراك بإنتاج مشترك، كما أنه يقبل الترشيح للجائزة من المؤسسات والهيئات ذات العلاقة كما يقبل ترشيح الأفراد لأنفسهم، ويسمح للفائز المشاركة مرة أخرى في أي من فروع الجائزة بعد ثلاث دورات على الأقل، ولا تعاد الأعمال المشاركة إلى أصحابها عند الانتهاء من منح الجائزة، ويحق للمؤسسة والبيارة الاستفادة من الأعمال الفائزة.
وأشارت المؤسسة، في بيان لها، أن طريقة الترشيح تتمثل فى إرسال 7 نسخ من الديوان بالبريد المسجل مرفق بها طلب الاشتراك وصورة عن إثبات الشخصية في غلاف مناسب مدون عليه اسم الجائزة إلى عنوان المؤسسة، أو الإرسال إلى البريد التالي: "[email protected]".