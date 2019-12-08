شيريهان: حبكم شفائي ويا رب أقدر أحافظ على نفس المكانة

ردت الفنانة شيريهان، على تهنئة الكاتب والسيناريست مدحت العدل، لها بعيد ميلادها، برسائل عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".



وقالت "شيريهان" في تغريدتها: "ربنا ما يحرمني أبدًا منك.. أنا عايشة وبعيش بحبكم.. وحبكم هو كل زادي وشفائي وزوادي "أعظم شرف ونعمة".. ووالله والله وربي أعلم بصدق قلبي إن حبكم كتير وكبير قوي عليا!!! دي حقيقة بجد في حد ذاتها مرعبة والحفاظ عليها وعليكم صعب".



وأضافت: "أنا عارفة وجربت شقائها وتعبها للحفاظ عليكم.. لكن بإذن الله أكون قد حبكم وإحترامكم وأكمل مشواري في قلوبكم ويا رب يا رب أحافظ على نفس الحب والمكانة.. شكرًا شكرًا شكرًا الأستاذ الكبير مدحت العدل".



وكان الكاتب مدحت العدل، قد قال موجهًا كلامه للفننة شيريهان في عيد ميلادها الـ 55: "إليّ ست الكل المبدعة والأيقونة في عيد ميلادها كل سنة وإنتي ( شريهان) عشان مفيش أجمل منك خلقًا وفنًا وإنسانيًا وإحساسًا".