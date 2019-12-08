لبنان: تأجيل مشاورات اختيار رئيس الوزراء حتى 16 ديسمبر المقبل

أعلنت الرئاسة اللبنانية عن تأجيل الرئيس ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة بشأن اختيار رئيس الوزراء حتى يوم الاثنين 16 ديسمبر المقبل.



وأفادت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان مساء، اليوم الأحد، "بأنه في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية وإفساحا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات، قرر الرئيس عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة غدا الاثنين".



وأجرى الرئيس عون في وقت سابق اليوم اتصالات برئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري؛ لبحث اختيار رئيس جديد للوزراء.



وأعلن سمير الخطيب الوزير السابق في وقت سابق اليوم عدم استكماله مشاورات اختياره رئيسا للوزراء، بعد أن كان تم التوصل لاتفاق لتوليه المنصب خلفا لسعد الحريري رئيس الوزراء المستقيل.