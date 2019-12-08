"سيرة الفنان حمدي أحمد".. كتاب جديد لـ السيد الحراني

يصدر قريبا عن دار اكتب للنشر والتوزيع كتاب "سيرة الفنان حمدي أحمد.. من القاهرة 30 حتى ثورة 30 يونيو" لـ السيد الحراني.



وقال الحراني عن كتابه: أن هذا العمل عبارة عن حصاد مجموعة مسلسلة من الأحاديث الصحفية المسجلة مع الفنان الراحل حمدي أحمد في فترة ما بعد 25 يناير.



وأشار إلى أن أهمية الكتاب تكمن في تناوله السيرة "الفنية" و"السياسية" لفنان الشعب "حمدي أحمد" التي خرجت منه شهادة على العصر الذي عايشه، وتوثيق للكثير من الأحداث والمواقف التاريخية التي عاصرها بين الفن والسياسة، فهو فنان مصري يعد أحد نجوم "السينما" و"المسرح" و"الإذاعة" و"التلفزيون" منذ ستينيات القرن الماضي، وتميز بالعديد من الأدوار السياسية والاجتماعية التي مازالت حاضرة في ذاكرة الجمهور، وأشهرها دور "محجوب عبد الدايم" في فيلم القاهرة 30.



وأكد الحراني أنه يتناول أيضا الاتجاهات والمواقف السياسية التي عرف بها حمدي أحمد منذ فترة الاحتلال البريطاني الذي اعتقله عام 1949.. وزمن ثورة 23 يوليو عام 1952 والاتحاد الاشتراكي الذي حكم به عبد الناصر مصر ومواقف بينهما.. وأيام السادات التي دخل في نهايتها المشهد السياسي عام 1978 مساهمًا في تأسيس حزب العمل الإشتراكي ونائبا معارضا عنه بالبرلمان، وعصر مبارك الذي وصفه بالمتوتر منذ اللقاء الأول بينهما داخل قصر العروبة بسبب غضب مبارك ورفضه مناقشة أزمة قطيعة الدول العربية بعد إتفاقية "كامب ديفيد" وأيضًا وصف لسان مبارك بـ"الأعمى" وأنه تسبب في تجميد أعماله الفنية ومنعها من العرض طوال مدته البرلمانية عام 1990 بسبب رفض طلبه بالإنضمام لصفوف الحزب الوطني.. وتحدث عن 25 يناير عام 2011 التي خرجت إلى ميدان التحرير بينما هو يصارع المرض داخل غرفة العناية المركزة.