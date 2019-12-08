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الباز: الدولة لن تُبنى بالطرق الجديدة فقط.. ونحتاج بنية أساسية للعقول

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:33 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الهدف الرئيسي من المشروعات التي تفتتحها البلد هو جذب استثمارات خارجية للدولة، وإلا تحولت هذه المشروعات لعبء على الدولة.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك عدد كبير من المستثمرين الذين يأتون إلى مصر يحملون أفكارًا لمشروعات ومعهم الأموال، ويجدون عنتًا كبيرًا بسبب البيروقراطية.

واستكمل "الباز"، أن لديه أسماء لنماذج من المستثمرين الذين أتوا إلى مصر ورحلوا دون أن يتمكنوا من استثمار أموالهم في مشروعات ولم يتواصل معهم أحد.

وواصل "الباز"، أن الدولة لن تُبنى بالطرق الجديدة فقط، ولكن بالعقول الجديدة للمسؤولين عن منظومة الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج حاليا إلى بنية أساسية في العقول المسؤولة عن الاستثمار في مصر.

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