متلازمة "داون" تُشهر الموديل مصطفى نوفل.. ووالده: مصدر فخري

بثت فضائية "DMC"، تقريرًا مصورَا عن مصطفى نوفل، المصاب بمتلازمة داون، والذي حظى بشهرة واسعة في مجال عالم الأزياء، وأصبح "موديل شهير".



وقال مصطفى، خلال التقرير، إنه موديل مشهور وسيحقق المستحيل.



من ناحيته قال والد مصطفى، إنه مصدر فخره من بين إخوته، مشيرًا إلى أنه منحه اهتماما أكثر من إخوته، واصطحبه معه في كل مكان، لأن إخوته يعتمدون على أنفسهم، بينما هو يحتاج للاهتمام.