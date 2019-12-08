"الناشرين المصريين": فتح باب الاشتراك في جائزة النشر التشجيعية

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، فتح باب الاشتراك بجائزة النشر التشجيعية.



وذكر الاتحاد في بيان منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أنه بالتعاون بين الاتحاد والهيئة المصرية العامة للكتاب، وقيمتها 20000 جنيه، مناصفة بين الاتحاد والهيئة يفوز بها ناشر واحد وفقا للمعايير التالية:



1- أن يكون العضو المتقدم للجائزة مقيد بسجلات الاتحاد بما لا يزيد على عشر سنوات، حيث إن الجائزة لتشجيع دور النشر الحديثة.

2- أن يكون العضو قد أنتج في فترة عضويته ما لا يقل عن 25 عنوانًا.

3- ألا يقل عدد فروع المعرفة لإصداراته عن خمسة فروع.

4- ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة خلال فترة عضويته.

5- أن يكون العضو مسددًا لالتزاماته المالية لاتحاد حتى عام 2019.

6- ألا يكون العضو قد فاز بهذه الجائزة في أعوام سابقة.

7- أن تكون كل الكتب المقدمة للجائزة مطبوعة في جمهورية مصر العربية وحاصلة على أرقام إيداع من دار الكتب المصرية.



وتابع البيان: لذا نرجو من الزملاء الأعزاء الذين ينطبق عليهم معايير الاشتراك في تلك المسابقة أن يتكرموا بتسليم قائمة بإصداراتهم ونسخة من هذه الإصدارات اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 30 - 12 - 2019.



ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة للفائز في الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51، كما أن النماذج المرشحة للمسابقة لا ترد.