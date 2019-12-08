الأنبا باخوم يترأس الاحتفال برفات القديسة تريزا بالمطرية

ترأس صباح اليوم الأحد، الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الايبارشية البطريركية القداس الإلهي الاحتفالي برفات القديسة تريزا الطفل يسوع بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالمطرية.



وشارك بحضور القداس الأب جورج سليمان راعي الكنيسة والأب باتريك الرئيس الإقليمي للرهبنة الكرملية بمصر والأب جاك الكرملي وبحضور ممثلين من مجلس الشعب والعديد من أفراد الشعب الذي جاء للاحتفال.



بدأ اليوم الاحتفالي بمارش كشفي وصلاة المذبحة الوردية تلاها صلاة القداس الإلهي الذي تخلله الكلمه الروحية "العظة" التي سبقا ترحيب من الأب جورج بممثلين مجلس الشعب ثم عبر نيافة الأنبا باخوم عن فرحته بوجوده في الكنيسة، مشيرًا إلى وجود أكثر من مناسبة وأهمها عيد الحبل بلا دنس وكما جهز الله مريم يجهز كل شخص فينا قبل إعطائه أي مسئولية.



ثم تطرق الأنبا باخوم لشرح العيد الثاني وهو استقبال رفات القديسة تريزا الطفل يسوع بكنيسه المطرية موضحًا معنى كلمة رفات وهى"المتبقي" وهي الأشياء المتبقية من الشخص، أما كلمة "الرفات المقدسة" فهى تكريم عمل الله في الشخص القديس وتذكر عمل الله في القديس.



وأوضح معنى كلمة قديس: وهو الشخص الذي ترك ذاته لعمل الله فيه، والذي سعى ليكون على مثال السيد المسيح.



واختتم القداس الإلهي بكلمه من الأب باتريك شملت شكر للبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية الأقباط الكاثوليك والأنبا باخوم والأب جورج لاستقبال الرفات، مشيرًا إلى شهرة القديسة تريزا الواسعة في المطرية، موضحًا أن "الله لا يضع في قلب الإنسان رغبة لشيء لا يمكن أن يتحقق"، وأن القديسة تريزا تشجع وتقول ٣ أشياء "يجب أن نحب الله، الكنيسة، العائلة"، فبدون الحب لا يمكن أن نصبح قديسين، ثم أهدى الأب باتريك جزءًا من رفات القديسة تريزا للكنيسة.