خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

يعرف الجميع أن الشيخ عبد الحميد كشك كان يهاجم وبضراوة المطربين، وعلى رأسهم السيدة أم كلثوم، فكان يعلق بسخرية على مقطع من أغنية "إنت عمري" الشهيرة: "كيف لامرأة جاوزت السبعين من عمرها أن تردد هذا الكلام المراهق؟".

وأكد الموسيقار الراحل عمار الشريعي في حواره بجريدة القاهرة مع الصحفي أيمن الحكيم، أن الشيخ الراحل كان من عشّاق أم كلثوم.

التقى الشيخ "كشك" بالموسيقار الراحل بناء على طلب صديق مشترك بينهما، وكان الشيخ وقتها يعاني من نوبة اكتئاب يريد أن يهرب منها بلقاء "الشريعي" الذي اكتشف أن "كشك" له ملاحظات على برنامجه "غواص في بحر النغم" فقد كان من أشد متابعيه.

وعندما تطرق الحديث عن كوكب الشرق، هنا كانت المفاجئة، فقد أكد الشيخ أن هجومه على أم كلثوم كان بدافع العتاب من عاشق لصوتها، فقد كان يحب غنائها للقصائد لكنه تمنى أن لا تغادر إلى القصائد التي غنتها لأحمد رامي وأحمد شوقي، وألحان رياض السنباطي التي تهبط بها إلى مستوى الأغنية الشبابية التي لا تليق بمكانتها أو عمرها.