"سيبونا في حالنا" لـ حكيم تقترب من 4 مليون مشاهدة

حقق المطرب الشعبي حكيم نجاحا كبيرا بفيديو كليب أغنية "سيبونا في حالنا" والذي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".



وتعتبر أغنية "سيبونا في حالنا" أحد أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "الراحل الصح" والمقرر طرحه كاملا بالأسواق يوم 17 ديسمبر المقبل.



واقتربت الأغنية من كسر حاجز الـ4 مليون مشاهدة وذلك منذ طرحها يوم 16 نوفمبر الماضي، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا، للمنتج الفني فايز عزيز، ومدير التصوير رامي عادل، والفيديو كليب من إخراج مازن نيازي.