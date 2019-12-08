وزير الصناعة: ارتفاع سعر الطاقة العائق الأساسى أمامنا

أكد وزير التجارة والصناعة، أن المشكلة الحقيقية والعائق الأساسي أمام الصناعة في مصر هي ارتفاع سعر الطاقة المتمثل في الغاز الطبيعي المشغل الأساسي الآن للصناعات بمصر.



ولفت الوزير إلى محاولات الوزارة المضنية لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز، موضحًا أنه حارب حتى انخفض سعر الغاز بالنسبة لصناعة السيراميك من 7 إلى 5 دولارات، وهو أمر أسهم كثيرًا في النهوض بصناعة السيراميك.



وطالب بالتعاون مع الحكومة لتوفير المعايير الفنية السليمة في مواجهة السلع المستوردة، خاصة الورق.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة المشكلات التي تواجه صناعة الورق والصناعة المحلية الاستراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسى المستخدم فى العملية التعليمية، وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة الغاز الطبيعى والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة.