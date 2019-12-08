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تكنولوجيا

الصين تطلق بنجاح 6 أقمار صناعية على متن صاروخ واحد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:23 ص
جريدة الدستور
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أطلقت الصين 6 أقمار صناعية إلى الفضاء وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي شمال البلاد.

وذكرت الشركة الصينية لعلوم وصناعة الفضاء- في بيان اليوم الأحد- أن الأقمار الصناعية الستة تم إطلاقها مساء أمس بتوقيت بكين على متن صاروخ حامل من طراز "كوايتشو - 1 إيه"، ودخلت المدار المحدد لها بنجاح.

وتعد عملية الإطلاق الثانية التي تتم من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في أقل من 6 ساعات، بعدما أطلق قمر صناعي إلى الفضاء على متن صاروخ آخر من طراز "كوايتشو - 1 إيه" صباح أمس، لتسجل الصين بذلك رقما قياسيا جديدا في صناعة الفضاء الجوي.

ومن المقرر استخدام الأقمار الستة في عمليات الرصد البيئي، نقل البيانات بسرعة عالية، خدمات الاستشعار عن بعد للزراعة والغابات والموارد والبيئة، وخدمات إنترنت الأشياء والوقاية من الكوارث، وغيرها.

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