الباشا انسان.. ضابط شرطة ينقذ مسنا من الطرد

موقف إنساني ليس بالغريب على رجال الشرطة المصرية، فقد تبرع النقيب عبدالرحمن الشريف معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمبلغ قدره 1900 جنيه لأحد المسنين لمنع طرده من مسكنه عقب تلقيه بلاغا بحدوث مشاجرة بينه وبين مالك العقار لعدم سداده القيمة الإيجارية.



كما قام النقيب عبد الرحمن بالاتصال بسيارة الإسعاف وطلب كرسي متحرك، ورافق المسن للمستشفى أثناء إجرائه الفحوصات الطبية اللازمة.