5 نصائح لزيادة الكتلة العضلية بالجسم

قال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن مشكلة النحافة تؤثر على الصحة والحركة في بعض الأحيان، ولذلك يلجأ الكثير من الأشخاص للتخلص منها، وقد يسلك البعض طرق غير صحيحة، مثل تناول الوجبات السريعة والحلويات والسكريات المصنعة بكميات كبيرة وهو ما يزيد من الدهون في الجسم وتراكمها في أماكن غير مرغوب فيها، مثل البطن والجناب.



وقدم "القيعي" بعض النصائح لزيادة الوزن عن طريق زيادة الكتلة العضلية، وهو ما يعطي مظهرا جذابا من خلال النصائح التالية:

1- تناول الفاكهة في شكل عصير طازج.

2- يمكن إضافة الشوفان والأفوكادو للعصائر لإعطائها قيمة غذائية عالية.

3- يمكن تناول الفواكه ذات المؤشر الجليسيمي العالي قبل الوجبات لفتح الشهية، مثل العنب والتين والبلح.

4- حل المشاكل المسببة للتوتر والاكتئاب الذي يعمل على سد الشهية عن طريق ممارسة تمارين اليوجا والتأمل.

5- ممارسة تمارين الكارديو بشرط أن لا تزيد عن 20 دقيقة وممارسه تمارين المقاومة بالأوزان لشد الجسم ونحته وتقسيمه.