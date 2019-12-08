الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 نصائح لزيادة الكتلة العضلية بالجسم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
طباعة
قال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن مشكلة النحافة تؤثر على الصحة والحركة في بعض الأحيان، ولذلك يلجأ الكثير من الأشخاص للتخلص منها، وقد يسلك البعض طرق غير صحيحة، مثل تناول الوجبات السريعة والحلويات والسكريات المصنعة بكميات كبيرة وهو ما يزيد من الدهون في الجسم وتراكمها في أماكن غير مرغوب فيها، مثل البطن والجناب.

وقدم "القيعي" بعض النصائح لزيادة الوزن عن طريق زيادة الكتلة العضلية، وهو ما يعطي مظهرا جذابا من خلال النصائح التالية:
1- تناول الفاكهة في شكل عصير طازج.
2- يمكن إضافة الشوفان والأفوكادو للعصائر لإعطائها قيمة غذائية عالية.
3- يمكن تناول الفواكه ذات المؤشر الجليسيمي العالي قبل الوجبات لفتح الشهية، مثل العنب والتين والبلح.
4- حل المشاكل المسببة للتوتر والاكتئاب الذي يعمل على سد الشهية عن طريق ممارسة تمارين اليوجا والتأمل.
5- ممارسة تمارين الكارديو بشرط أن لا تزيد عن 20 دقيقة وممارسه تمارين المقاومة بالأوزان لشد الجسم ونحته وتقسيمه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على الخدمات المقدمة من أبليكيشن "الداخلية" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"وحياة دموعك ربنا هيوفقنا".. تفاصيل مكالمة الفجرية بين الرئيس والوزير

منذ حوالي 7 ساعات

الباز عن تكريم الرئيس لأبطال الرياضة: الدولة تقدر من يعملون ولا تلتفت للثرثرة

منذ حوالي 14 ساعة

الرى: نصيب المواطن المصرى فى المياه 600 متر مكعب سنويًا

الصور

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الموظفة المنتقبة لا تزال مديرة قصر ثقافة كفر الدوار

عمدة نجريج يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة معهد محمد صلاح الأزهري

الباز يكشف تزوير أيمن نور في أوراق رسمية بمصر وتركيا (فيديو)

انفراد.. الباز يكشف تفاصيل حصول الأجير أيمن نور على الجنسية التركية في "90 دقيقة" الليلة

أيام زمان

هكذا سخر أحمد فؤاد نجم من روبي وعمرو دياب وأم كلثوم.. «بتغني بجسمها»

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

نجم الساعة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

الصحة

بعد إصابة هنا الزاهد به.. ما هو التهاب المرارة وأعراضه والوقاية منه؟

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة

حمية غذائية تطبيقها مرة واحدة في الشهر يطيل العمر المتوقع

تعرف عدد الوجبات المناسبة لمريض السكري

الرئيس نيوز

مقتل قيادي بارز في قوات "الحزام الأمني" أمام منزله في اليمن

الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بـ"اتفاق الرياض"

"التنمية المحلية" تناقش "خريطة المناطق الصناعية" مع المحافظين الجدد

روسيا: لم نتفق مع واشنطن على استئناف مباحثات الاستقرار الاستراتيجي

منوعات

نجاح تجربة جديدة لبريستول مايرز لعلاج أحد الأورام

"أرنب وحيد القرن" يحظى بشهرة واسعة

صدم "كلبا" وأراد إنقاذه.. فوضع ذئبا في سيارته

"آبل ووتش" تساعد في علاج مرض "باركنسون"

كشكول

قرار جمهوري بتعيين محمود قورة عميدا لطب المنوفية

بالصور.. "الفيومى" يعقد اجتماع الأمانة الفنية للتعليم المزدوج

"حجازي" يشارك في مناقشة رسالة ماجستير عن معايير الجودة بجامعة السادات

التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لـ4 كليات

إسلام سياسي

الشيخ محمد حسان يظهر في فيديو جديد بعد غياب طويل

الخلافات تضرب البرلمان التونسي بسبب حركة النهضة

هاربين مطلوبين في قضايا إرهاب.. إبراهيم منير بهرب شباب الاخوان لكندا

تفاصيل تواصل التلفزيون الإسرائيلي مع المقاول الإخواني الأجير للظهور على شاشته

مقالات الرأي
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
المزيد

الثقافة

غدًا.. بدء أعمال الدورة الـ12 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير

انطلاق فعاليات مهرجان رابطة الأدباء والشعراء بالمنيا

"صناعة الخيامية".. ورشة بثقافة أسيوط

إقبال كثيف على معرض الكتاب الأول بـ"التمساحية" في أسيوط (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك