حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 8 ديسمبر 2019

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات جميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 8 ديسمبر 2019 على النحو التالي:



-الحمل:

مهنيًا: يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيدًا في كل المجالات التي تنوي خوضها في المستقبل.

عاطفيًا: دفاتر الماضي مليئة بالمغامرات، وهذا يقلق الشريك كثيرًا، لكنك لا تلبث أن توضح له حقيقة الأمور.

صحيًا: الاعتماد على الخضراوات والفواكه، يعطي الجسم حيوية ونشاطًا بعد عناء العمل.



-الثور:

مهنيًا: أخيرًا تنتهي اليوم من وضع مخططاتك للفترة المقبلة، وتريح أعصابك تمامًا.

عاطفيًا: تعبّر عن إعجابك لأحد الأشخاص، وتقف إلى جانبه في أزمته فتكسب حبه لك.

صحيًا: الخمول وقلّة الحركة لا يتناسبان مع وضعك الصحي، فسارع الى ممارسة الرياضة.



-الجوزاء:

مهنيًا: تعاكسك الأقدار، وقد يهتز بعض الأوضاع وتضطر إلى الخضوع لإرادة الآخرين.

عاطفيًا: الحبيب يقدّر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه، وهو سيظهر لك ذلك قريبًا.

صحيًا: نوّع في فطورك وابدأ يومك بممارسة الرياضة وبشرب كوب من العصير الطازج.



-السرطان:

مهنيًا: اجتماعات العمل تكون ضرورية لحلّ الأمور المستعصية، وذلك يثمر بفاعلية أكبر، ويعود على العمل بفوائد كبيرة.

عاطفيًا: لا تسمح لأحد بالتأثير سلبًا في مجرى العلاقة، بل إطوِ صفحة الماضي، الوقت مناسب لإظهار نياتك الصادقة.

صحيًا: عوامل الإصابة بمضاعفات نتيجة الإرهاق قد تظهر فجأة، فكن حذرًا.



-الأسد:

مهنيًا: إذا كُلّفت بمهمّة صعبة فلا تتذمّر بل خطّط لها جيّدًا ولا تخجل من طلب النصيحة أو المساعدة.

عاطفيًا: حين تتخذ القرار المناسب فإنّ كل المصاعب والعقبات ستذلل، وهذا يفيد كثيرًا في المرحلة المقبلة.

صحيًا: لا تتهاون في كل ألم مستجد تشعر به في الصدر، بل عاجل إلى الاتصال بالطبيب.



-العذراء:

مهنيًا: كلمات المديح والتنويه عنوان المرحلة المقبلة وخصوصًا بعد الجهد الجبار الذي بذلته بغية إنجاح المشاريع التي عادت بالفائدة الكبيرة على محيطك المهني.

عاطفيًا: قد تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصًا بعد الجهود التي بذلتها أخيرًا، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على الصعيد العاطفي.

صحيًا: استرخ قدر المستطاع، ورفّه عنك بالتوجه إلى أماكن مسلية إنما غير مضرة صحيًا.



-الميزان:

مهنيًا: قد تكون على موعد مع عقد جديد أو تعاقد مع شخص يكبرك سنًّا أو خبرة، وتبرهن للجميع أنك صاحب كفاءة عالية وحنكة.

عاطفيًا: إذا كنت عازبًا فالمناخ ملائم للتعارف وربما لإنهاء العزوبية، إنه يوم ممتاز للاختلاط والتعارف.

صحيًا: التريغليسيريد والكوليسترول هما مرضا العصر، والوقاية منهما تكون بالانتباه إلى نوعية الأكل وممارسة الرياضة.



-العقرب:

مهنيًا: التراجع في مجال عملك يعني توقّع تغييرات قريبة وفرصًا من نوع آخر وعقودًا جديدة.

عاطفيًا: يوم مهم على الصعيد العاطفي ومفاجأة من الحبيب تفرحك كثيرًا وتجعلك تتعلق به أكثر فأكثر.

صحيًا: لا تعتمد كثيرًا وبإفراط على طاقتك، بل عليك أن تدرك جيدًا أن قدرتك على التحمل متواضعة.



-القوس:

مهنيًا: يرمز هذا اليوم الى فرص جديدة في حياتك العملية ويدعوك الى الايجابية في التصرّف ويكون مناسبًا لك وللمشاريع.

عاطفيًا: تميل إلى الوحدة والانكماش وربما إلى مراجعة الذات بشأن علاقة رومانسية بدأتها منذ مدة قصيرة وتحاول المحافظة عليها.

صحيًا: عليك أن تكون صاحب وعي كبير لأن الكثير من المسؤوليات الملقاة عليك تتطلب منك المزيد من الجهد.



-الجدي:

مهنيًا: اعمل بجد لتحقق الأهداف المرجوة، فتفرح بها وتتخلص من الأزمات المالية التي كنت تتخبط فيها وتزعجك على نحو دائم.

عاطفيًا: تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، حافظ على رباطة جأشك وتخلص من اليأس وجدد غرامك.

صحيًا: التزم ساعات العمل المطلوبة فقط، واستفد من فترة بعد الظهر لممارسة المشي.



-الدلو:

مهنيًا: يستجد حدث يدعوك إلى الهدوء وعدم المجازفة، وترقب أوضاعًا مهنية قد تطرأ، لكن الجوّ يصبح مناسبًا لتحسين الوضع الحالي.

عاطفيًا: لو استمعت إلى أقوال الشريك لما آلت الأوضاع بينكما إلى ما هي عليه اليوم، لكن الوقت لم يفت بعد وباستطاعتك تدارك الأمور.

صحيًا: يتعزز وضعك الصحي بسبب النشاط الترفيهي الذي تقوم به مع المحيطين بك.



-الحوت:

مهنيًا: تتعزّز الاوضاع المالية وتوحي اليك بأفكار جديدة لكسب المال على مدى اسبوعين، وتفكر في توظيفات واستثمارات وتعيش يومًا نشيطًا.

عاطفيًا: كن من أصحاب الإرادة الصلبة أمام الشريك، وأظهر له قدرتك في التغلب على المصاعب.

صحيًا: تبدو مرتاحًا نفسيًا وجسديًا بعد الرحلة التي قمت بها في أجواء الطبيعة.