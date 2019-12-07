سكان "حي الزهور" بالمنيا يناشدون تسهيل إجراءات ترخيص الـ"توك توك"

ناشد عدد من المواطنين الساكنين بحي الزهور بالمنيا، المسؤولين، بتسهيل إجراءات ترخيص التوك توك.



وقالت المواطنة فاطمة ماضي، خلال لقائها مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنهم يلقون صعوبة في ترخيص التوك توك رغم أنه الوسيلة الرئيسية في المنطقة.



ولفتت إلى أن ترخيص التوك توك في طنطا وفي أسيوط 800 جنيه، بينما في المنيا 4 آلاف جنيه.

