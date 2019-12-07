احتدام الحرائق في غابات أستراليا

احتدمت الحرائق في أكثر من مئة رقعة بالغابات خرجت عن السيطرة في شرق أستراليا، وأجبرت النار السكان على الفرار من منازلهم.



وتستعد مناطق أخرى من البلاد لموجة حر مرتقبة الأسبوع المقبل وتخطت الحرارة حدود الـ40 درجة، وحذرت إدارة الإطفاء من أن "الظروف حاليا خطيرة جدا"، وأشارت إلى احتمال عجز رجال الإطفاء عن منع امتداد الحريق.