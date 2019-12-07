الباز: هل يجرؤ عبد الله رشدي على كشف علاقته بحازم صلاح أبو إسماعيل

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، صورة لحوار قديم لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع صحيفة الأهرام، والذي صرح فيه بأن عبد الله رشدي له علاقة وثيقة بالإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل.

وأضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، "هل يمتلك عبد الله رشدي الشجاعة ليكشف ما هي علاقته بحازم صلاح أبو إسماعيل، التي كشفها وزير الأوقاف؟".

واستكمل الباز، أن عبد الله رشدي ثبت أنه جبان للغاية، موضحا أنه يظن أنه بعد رده على نجيب ساويرس بشأن الحجاب، دفع نجيب ساويرس لبعض الإعلاميين للهجوم عليه، ولكن في الحقيقة نجيب ساويرس لا يعرفه أصلا، ولا يعلم أن هناك شخص في الحياة اسمه عبد الله رشدي، لكي يدفع فيه أموالا ليهاجمه الناس.

وواصل أن عبد الله رشدي يتاجر بالإسلام، ويتكسب من خداع الناس والمتاجرة بالدعوة للإسلام.