الباز يكشف قصة "منتقبة" قصر ثقافة كفر الدوار التي تاجر بها الإخوان

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، القصة الكاملة لإبعاد منتقبة عن رئاسة قصر ثقافة كفر الدوار.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن ضجة كبيرة حدثت بعدما تم إشاعة نبأعن تعيين سيدة تسمى منى القماح وهي سيدة منتقبة لرئاسة قصر الثقافة بكفر الدوار.

وأوضح الباز، أن الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، نفى ما تداوله بعض المثقفين عبر صفحاتهم الشخصية على "فيس بوك"، حول تولي منتقبة منصب مدير قصر ثقافة كفر الدوار.

ولفت إلى أن رئيس الهيئة أوضح أن مدير القصر السابق صدر له قرار بتعيينه مديرًا لفرع شمال سيناء، وتم إجراء مسابقة بين العاملين في قصر ثقافة كفر الدوار لاختيار مدير له، ونظم المسابقة إقليم وسط وغرب الدلتا برئاسة الدكتور أحمد درويش، وشارك في المسابقة عددا من العاملين، وتم اختيار منى القماح، وهي فنانة تشكيلية مسئولة عن تعليم الرسم والفنون التشكيلية بقصر الثقافة لتكون مديرة له، وكان ذلك بشكل مؤقت لحين اختيار مدير أساسي للقصر.

وأشار الباز، إلى أن منى القماح "المنتقبة"، لم تستمر في العمل كمديرة قصر سواء 3 أيام فقط، وتم بعدها تعيين أسماء عبدالقادر، مديرة للقصر منذ يومين.

ولفت الباز، إلى أنه يتضح لنا حاليا أن منى القماح لم تعين من الأساس في منصب مدير قصر ثقافة كفر الدوار، حتى يتم إبعادها، موضحا أن الإخوان والسلفيين يتاجرون بهذه القضية، ويحاولون تصوير أن الدولة ضد الدين وتعزل المنتقبات من أعمالهن.