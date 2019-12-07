العزف على أنغام الخير: كلمة حلوة وكلمتين (فيديو)

السعادة بحرٌ والخير أسماكه، لذا استعنا بأحد مراكب الصيد العملاقة، محملين بمعداتنا، لننهل من هذا الهادئ ما أمكننا من خير، ونعود به إلى الدنيا وننشر بريقه.



الحدث كان فكرة، بدأت من أحلام ماهر مؤسسة أكاديمية TMA - Talent Music & Art Academy، وكذلك مسؤولة بمؤسسة "معًا لإنقاذ إنسان".



الأكاديمية تعمل في مجال تعليم الموسيقى، والمؤسسة تعمل في مجال إنقاذ المشردين وحمايتهم من ظروف الحياة القاسية.



وبين موجات الفن والموسيقى كان الخير يسبح.. وكنا معه.