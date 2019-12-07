رابطة العالم الإسلامي تدين حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، حادث إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.



وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الرابطة تدين وتستنكر بشدة لهذا العمل الإجرامي الذي يعد في طليعة الجرائم المعاقب عليها بأشد العقوبات في الشريعة الإسلامية.



وأشار إلى أن هذه الجناية المروعة لا تُمثل سوى الميول الإجرامية لصاحبها، وأن الإسلام والمسلمين جميعًا بريئون منها، مؤكدًا أن الانحراف الإجرامي لا دين له ولا جنسية، وأن هذا النبأ المحزن قد آلم الجميع، مضيفًا أن الشعب الأمريكي هو محل الاحترام والتقدير.