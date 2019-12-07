اتحاد الكاراتيه: تكريم الرئيس لنا دافع لمواصلة الإنجازات

أعرب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، محمد الدهراوي، عن سعادته لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال العالم في مونديال الناشئين، الذي أقيم مؤخرًا في تشيلي وأسفر عن تتويج منتخبنا الوطني بـ19 ميدالية متنوعة ما بين ذهبية وفضية وبرونزية.



وأكد الدهراوي، في تصريح اليوم السبت، أن تكريم الرئيس السيسي للأبطال من المؤكد أن يكون دافعًا قويًا للاعبين لمواصلة الإنجازات وانتزاع الألقاب في المحافل الدولية المختلفة.



وأضاف أن الرئيس السيسي اعتاد الاهتمام بالرياضة المصرية، لافتًا إلى أن تكريم الأبطال هو خير دليل على مدى حرصه على دعم مختلف الألعاب الرياضية التي تحقق إنجازات وترفع العلم المصري عاليًا في المحافل الدولية.



وأوضح أن الاتحاد المصري، يعد القيادة السياسية المصرية بمواصلة الإنجازات في مختلف البطولات الدولية التي سيخوضها نجوم منتخبنا الوطني.