الرئيس العراقي يؤكد منع أي رد فعل مسلح ضد المتظاهرين السلميين

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، حق المواطنين في الاحتجاج السلمي دون رد فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين، وذلك عقب حادث إطلاق النار الذي شهدته بغداد خلال احتجاجات أمس الجمعة.



وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، اليوم السبت: "تابع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، باهتمام شديد وبألم عميق، مع الجهات الحكومية المختصة ما وقع يوم أمس الجمعة، من اعتداء إجرامي مسلح قامت به عصابات مجرمة وخارجون على القانون، ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى في الاحتجاج الشعبي".



وأضاف البيان: "يؤكد رئيس الجمهورية مرة أخرى الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميَّين، ومنع وتجريم أي رد فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين".



وشدد البيان، على أن مسئولية أجهزة الدولة الأمنية، هي ملاحقة المجرمين الخارجين على القانون والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء العادل لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه، بالإضافة إلى حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح العراقيين.



ودعا الرئيس العراقي الجميع إلى احترام الطابع السلمي للتظاهرات التي تدعو إلى الإصلاح والوئام المجتمعي والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للدولة للحفاظ على الأمن العام ومواجهة الخارجين على القانون.



وأكد صالح حرصه على وحدة العراقيين في هذه اللحظات العصيبة للحفاظ على أمن الوطن وحقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة مع الجهات المختصة بما يصون السلم الأهلي ويضمن الحرية والعدل والتقيد بالقانون.