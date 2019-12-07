راغب علامة في سباق دراجات علي كورنيش بيروت (شاهد)

نشر الفنان راغب علامة، مجموعة جديدة من الصور له علي كورنيش بيروت عبر حسابه الشخصي، على موقع "إنستجرام".



وظهر "راغب"، خلال الصور في سباق الدرجات البخارية مع أصدقائه علي كورنيش بيروت وعلق على الصور قائلًا: "صباح الخير بداية اليوم بشكل صحيح".



يذكر أن راغب علامة، يشارك في برنامج "ذا فويس"، كعضو لجنة تحكيم مع الفنان محمد حماقي واحلام الشامسي وسميرة سعيد، وهو برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية، خلال الفترة الحالية.