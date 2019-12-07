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الثقافة

16 ديسمبر.. القومي للسينما يفتتح نادي سينما المرأة بـ"لما بنتولد"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:06 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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يفتتح المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، نادي سينما المرأة، في السادسة مساء الاثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويأتي ذلك بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، بهدف عرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة من خلال ندوات يتحدث فيها كبار النقاد والسينمائيين، إلى جانب تكريم مخرجين ومخرجات وممثلين وممثلات، من الشباب المستقلين والمحترفين كنوع من الدعم والتشجيع لهم.

وتفتتح فعاليات النادي بعرض فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت وتأليف نادين شمس، وإنتاج معتز عبد الوهاب وتامر عزت، والبطولة للفنانين "أمير عيد، وعمرو عابد، وابتهال الصريطي وسامح الصريطى ومحمد حاتم" وهي أول تجربة في التمثيل للفنان أمير عيد المغني الرئيسي لفريق كايروكي وبسنت شوقى وحنان سليمان ودانا حمدان وحنان كرولوس.

ولأن مخرج الفيلم ومؤلفه وأبطاله، بدايتهم الفنية كانت أفلام مستقلة، لذا وقع الاختيار على الفيلم لافتتاح النادي، كما أن الفيلم للمخرج ولبعضهم أول تجربة روائية طويلة.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وتستضيف خلالها الناقدة السينمائية الكبيرة ماجدة موريس، لمناقشة الفيلم مع صناعة والجمهور.

ومن المقرر أن تتجول فعاليات نادي سينما المرأة بمختلف المحافظات، لتوعية الشعب المصري بالدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع، ودور السينما في إظهار أهمية المرأة في المجتمع.
16 ديسمبر.. القومي للسينما يفتتح نادي سينما المرأة بـ"لما بنتولد"
16 ديسمبر.. القومي للسينما يفتتح نادي سينما المرأة بـ"لما بنتولد"

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