البيت الأبيض يحذر الديمقراطيين من تبني لائحة اتهامات ضد ترامب

حذر البيت الأبيض اليوم السبت، الديمقراطيين في مجلس النواب من تبنيهم المحتمل للائحة اتهامات ضد الرئيس دونالد ترامب.



وقال بات سيبولوني محامي البيت الأبيض في رسالة إلى جيري نادلر، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب التي تقود إجراءات التحقيقات الهادفة لمحاكمة ترامب برلمانيا وعزله، إن "تبني لائحة اتهامات سيكون استغلالا متهورا للسلطة من قبل الديمقراطيين في مجلس النواب".



من جانبه، أشار نادلر، في بيان، إلى الرفض المستمر للبيت الأبيض للتعاون في إجراءات الإقالة، التي كانت تقودها في السابق لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ولجنتان أخريان، كما قام مجلس النواب بدعوة، ومن ثم وجه مذكرات استدعاء، إلى كبار مستشاريه، والرئيس أمرهم بعدم المثول ويواصل حجب أدلة رئيسية عن الكونجرس".



وجاءت رسالة سيبولوني بعد يوم واحد من إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الطلب من لجنة نادلر صياغة لائحة اتهامات ضد ترامب في سياق تحقيق العزل ضده.



ويبحث الديمقراطيون في مجلس النواب فيما إذا كان ترامب قد أساء استغلال منصبه من خلال الضغط على أوكرانيا لبدء تحقيقات يمكن أن تفيده سياسيا.



وشن ترامب، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة أو "مقايضة"، هجوما على الديمقراطيين بسبب الاجتماع المتعلق بتحقيقات العزل الذي عقد صباح اليوم.



ونشر ترامب تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر (تويتر) جاء فيها "نادلر ليس لديه شاهد وقائع واحد ليدلي بشهادته"، متهما الديمقراطيين بعدم القيام بشيء سوى السعي لعزله.



وقد تتم الموافقة على لائحة الاتهامات الموضوعة قيد النظر من قبل اللجنة القضائية في مجلس النواب في موعد لا يتجاوز الأسبوع القادم.