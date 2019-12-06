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الصحة

أطعمة تساعد على علاج احتباس السوائل وتخفيف الوزن

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:41 م
جريدة الدستور
وكالات
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يمكن أن بتسبب احتباس السوائل في اكتساب أكثر من 2 كغم من الوزن خلال يوم واحد، وفي أحوال أخرى قد يكون الوزن الزائد حوالي كجم، ويصاحب ذلك انتفاخ وتورّم للأطراف والوجه.

من ناحية أخرى تساعد التغذية الصحية على تفادي احتباس السوائل، وبالمثل يمكن علاج هذا الاحتباس بتناول أطعمة معينة وتفادي الأخرى.

تتسبب التهابات القولون والتي تكون جزء من متلازمة القولون العصبي في كثير من حالات احتباس السوائل والماء داخل الجسم، وبسببها يبدو حجم المعدة ضعف الحالة الطبيعية.

لذلك، يساعد تجنب الأطعمة التي تثير متلازمة القولون العصبي على تخفيف هذا الاحتباس للسوائل، وأهمها: البقول والقرنبيط والبصل والبروكلي والأجبان.

كما قد يتسبب التناول الزائد لملح الطعام في احتباس سوائل الجسم، وعدم التخلص منها جيدًا. ويعتبر شرب المزيد من الماء أول وأهم خطوات التخلص من السوائل الزائدة.
أطعمة تساعد على علاج احتباس السوائل:

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل: الموز، والمشمش، والبرتقال، والجريب فروت، والأرضي شوكي (الخرشوف) والجزر غير المطبوخ، والشوكولا، والطماطم، والفطر (المشروم).

وتوجد أدلة على أن تناول كوب من القهوة يوميًا يساعد على التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، كما توفر التوابل والأطعمة المضادة للالتهابات علاجًا جيدًا لخفض السوائل المتراكمة داخل الجسم على المدى الطويل، وخاصة: الكركم والزنجبيل، والأسماك الدهنية، وزيت الزيتون.

وبشكل عام لتفادي احتباس السوائل تناول الفواكه التالية: البرتقال، والكرز، والتوت.

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