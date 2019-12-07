حظك اليوم.. برج العقرب السبت 7 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج العقرب قالت:-



مهنيًا: مهنيًا: يتيح أمامك هذا اليوم فرصًا جديدة لشراكة محتملة أو للبدء بمشروع جديد ضخم جدًا يستغرق إنجازه عدة سنوات.



عاطفيًا: جوّ فاتر ومتقلّب وتظهر المتاعب وأخشى على العلاقة الهشّة وغير المترابطة والمبتدئة.



صحيًا: لا تظن أنك تقدر على تحمل الضغوط فترة طويلة، فقد تنهار في أي لحظة وفجأة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.