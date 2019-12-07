حظك اليوم.. برج الميزان السبت 7 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الابراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت فيما يخص برج الميزان قالت:-



مهنيًا: عليك أن تفتح عينيك جيدًا لتدرك ما يجري حولك وما يخطط لك، وعليك أيضًا أن تتمالك أعصابك، فالأضواء مسلّطة عليك بقوة.



عاطفيًا: عامل الشريك بلطف ومحبة لتعزيز الروابط التي تصب في النتيجة في مصلحة العلاقة على المدى المنظور.



صحيًا: لن أقول لك إن الوضع خطر لئلا تعيش في قلق، لكن إذا استمر على ما هو عليه فالخطر وارد لا محالة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.