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بيلى زين: سعيد بتكريمى فى "القاهرة السينمائى" وأتمنى تصوير فيلم فى مصر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 10:10 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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أعرب النجم العالمي بيلي زين، أحد نجوم فيلم تايتانيك الشهير، عن سعادته بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال بيلي زين، خلال ظهوره الأول ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "cbc": "أن تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو شرف له يفوق كل شيء، بالنسبة للتاريخ الثري للسينما المصرية ومساهمتها.

وأضاف: "أحب دائمًا أن أفكر بأنه لا يزال لدي بعض الأفلام التي أريد أن أُشارك فيها".

كما أوضح أن هذه تعد زيارته الأولى إلى مصر، لافتًا إلى أنه سبق وظهر في دور مارك أنتوني بمسلسل كليوباترا عندما أعادوا بناء الإسكندرية، لكن تم تصوير هذه المشاهد في "ورزازات" بالمغرب، ولم يتم تصويرها في مصر، متمنيا أن يُصور فيلمًا في مصر.

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