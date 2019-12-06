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الثقافة

"ورشة صلصال وقراءة حرة" خلال فعاليات قصور الثقافة بالغربية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:00 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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استعرضت مكتبة إبيار الثقافية أهم الأدوار للمرأة المصرية في المجتمع، وكيف كانت مساهماتها العديدة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، حيث أكدت أسماء كشك، رئيس قسم محو الأمية وتنظيم الأسرة والسكان بالوحدة المحلية لقرية إبيار، أن دور المرأة في تنمية وبناء المجتمع لا يقل أهمية عن دور الرجل، كما تشهد قطاعات الدولة المختلفة على نجاح المرأة المصرية في المؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمعية بجانب دورها الكبير في إعداد وتربية الأبناء وغرس القيم المجتمعية وحب الوطن داخل نفوسهم.

واستقبل بيت ثقافة قطور مجموعة من تلميذات المرحلة الابتدائية للتعرف على ما يقدمه البيت من أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية، كما تخلل اللقاء استعراضا لدور الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر الوعي المجتمعي ومحاربة الأفكار التكفيرية من خلال نشر قيم التسامح وقبول الآخر وثقافة الاختلاف، فيما شهد اليوم قراءة حرة في الكثير من إصدارات الهيئة المخصصة للأطفال، ومن جانبه نظم بيت ثقافة كفر الزيات ورشة فنية في تشكيل نماذج باستخدام مادة الصلصال بمشاركة العديد من طالبات مدرسة الشهيد وائل طاحون الإعدادية.

وشدد الدكتور آمان قحيف، أستاذ الفلسفة الإسلامية المعاصرة، بأن الشرائع السماوية المختلفة لا تعرف الإرهاب ولا العنصرية وأن كل الدعوات التي تنافي معاني الحب والتسامح وقبول الآخر ليس بينها وبين شرع الله أي تشابه أو ترابط، جاء ذلك خلال محاضرة لدار الكتب بطنطا لمناقشة كتاب "شمس العرب تسطع على الغرب" للكاتبة الألمانية سيجريد هونكه، وتم خلالها استعراض أهم آراء الكاتبة في الإسلام، حيث أكدت أن الإسلام من أعظم الديانات وأكثرها شمولا لمعانى المسامحة والعدل والسلام.

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