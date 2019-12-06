هشام إسماعيل: أحمد عز فاجأنا بأدائه في مسرحية علاء الدين

أعرب الفنان هشام إسماعيل، عن سعادته بتجربته في مسرحية علاء الدين أمام النجم أحمد عز، قائلًا: "سعيد جدا بهذه التجربة، لأن أنا ابن من أبناء المسرح، سواء هاوٍ أو من خلال ظهوري الفني عبر مسرحية قهوة سادة مع أستاذ خالد جلال، ومنها بدأت مشواري الاحترافي".



وأضاف "إسماعيل" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "الجمعة في مصر" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد: "طول عمري بمثل مسرح وما زلت حتى آخر لحظة منذ عامين؛ حيث قدمت في مركز الإبداع الفني عرض مهم اسمه القاعدة والاستثناء".



كما أوضح أن المسرح بالنسبة له، أسهل أنواع الفنون وأكثرها متعة، مشيرًا إلى أنه يشعر أنه في منزله.



وتابع: "الفنان أحمد عز فاجأنا برسوخه وتحركاته وصوته الجهوري المسرحي".