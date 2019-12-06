الطفل علي صبره: "شيلت المسؤولية بعد مرض والدي وعمري 9 سنوات"

قال الطفل علي صبرة، بائع الشرابات بمنطقة حلوان، الذي استقبله وزير الآثار: "نزلت أشتغل أول مرة وأنا عندي 9 سنوات بعد مرض والدي وإجراءه عملية قسطرة في القلب، وقلت لنفسي لازم أشيل المسئولية".



وأضاف "صبرة" خلال لقاءه ببرنامج "الجمعة في مصر" المُذاع على فضائية "MBC مصر":"بنظم وقتي بين الشغل والمدرسة، أنا في الصف الخامس الابتدائي حاليًا؛ أذهب للمدرسة من الصباح حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، ثم أعود للمنزل ألعب قليلًا وأرتاح، لأذهب إلى العمل من بعد العصر وحتى الساعة الـ 12 ليلًا".



وتابع: "أرجع البيت الساعة 12 ليلا، وأرتب وأعد الشغل لليوم التالي، ثم أذاكر حتى الفجر، ثم أنام من بعد الفجر وحتى الساعة السابعة صباحا".