3 خطوات للتخلص من القلق والحصول على نوم عميق

شارك خبراء النوم مجموعة من المعلومات تتعلق بالأسباب التي تجعل الناس يستيقظون بانتظام أثناء الليل، وبعض النصائح حول كيفية التخلص منها للحصول على نوم عميق.



ووفقا لمسح عالمي حول النوم، فإن 67% من البالغين في جميع أنحاء العالم يقولون إنهم يستيقظون مرة واحدة على الأقل أثناء الليل.



ويقدم الخبراء معلومات هامة عن العوامل التي تقطع نوما جيدا أثناء الليل:



1- نمط الحياة:

قال خبير النوم تيري كرال، من مركز The Better Sleep Council إنه كلما تقدمنا في السن أصبح نومنا أخف، ونتيجة لذلك نستيقظ بشكل أكثر في الليل.



وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من الممكن أن يؤثر النظام الغذائي أيضا على نمط النوم، حيث أشار مارك ألويا الخبير الرائد في تغيير السلوك بشركة Philips Healthcare، إلى أن "الكحول على وجه الخصوص يمكن أن تساعد على النوم، لكنها تجعلك دائما، تستيقظ في النصف الثاني من الليل".



كما أن الحمل يعد أيضا سببا مؤقتا لتعطيل النوم "بسبب التغييرات الهرمونية والتبول والقلق وعدم الراحة الناجم عن نمو البطن".



وأشارت شيلبي هاريس، أخصائية طب النوم، إلى أن انقطاع الطمث عند النساء يمكن أن يتسبب أيضا في تعطيل النوم بسبب موجات الحرارة والتعرق الليلي.



2- الصحة:

قال الخبير مارك ألويا، إن من بين أسباب الاستيقاظ خلال النوم الليلي، الأرق وانقطاع النفس الانسدادي النومي، الذي يتميز بانقطاع متكرر في التنفس أثناء النوم ما قد يؤدي إلى الاستيقاظ مرات عدة طوال الليل، وهي حالة يمكن أن ينتج عنها عدد من المشكلات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري.



كما يمكن لهذه الحالة أيضا أن تزيد من خطر الإصابة بنبض القلب غير المنتظم وتفاقم مشكلة قصور القلب، بل إنها يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بحوادث العمل أو حوادث المرور.



3- الضغط النفسي:

قد يعود سبب الاستيقاظ من النوم أثناء الليل إلى التوتر والقلق، ولمكافحة هذا الأمر، يوصي ألويا أولئك الذين يعانون من القلق بإبقاء دفتر ملاحظات بجوار السرير لكتابة ما يسبب لهم التوتر، وهي خطوة يمكن أن تساعد في معالجة القلق.



ويوصي الخبراء بعدم مراقبة الساعة للمساعدة في العودة إلى النوم بعد الاستيقاظ.