تفحم 4 سيارات في حادث تصادم أعلى دائري المرج

تفحمت 4 سيارات أعلى الطريق الدائري بالمرج اتجاه مسطرد، نتيجة تصادم 6 سيارات وأسفر الحادث عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.



تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات أعلى الطريق الدائري المرج اتجاه مسطرد، وتوقف الحركة في الاتجاهين.



وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وجار حصر الضحايا والمصابين، ويقوم رجال المرور برفع السيارات المتفحمة، وتم إغلاق الطريق.

