عبد العزيز تهنئ "شريهان" بعيد ميلادها: إنت أحلى حاجة في الكوكب

حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز، على تهنئة النجمة شيريهان بعيد ميلادها، الموافق اليوم 6 ديسمبر.



وشاركت "دنيا" متابعي صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام" بصورة للفنانة شيريهان، وعلقت عليها، قائلة:" كل سنة وإنتِ أحلى حاجة في الكوكب".



يُذكر أن اليوم عيد ميلاد شيريهان الـ55، الفنانة "شيريهان" درست القانون بعد وفاة والدها، حدث أزمة كبيرة بعد رفض أهل والدها الاعتراف بها، بسبب أن والدتها كانت متزوجة من والدها عرفيًا، شقيقها هو عازف الجيتار عمر خورشيد، وتزوجت من رجل الأعمال علاء الخواجة وأنجبت منه اثنين، وهى الزوجة الثانية له بعد الفنانة إسعاد يونس.