اشتعال سيارة محملة بالـ"جاز" على الطريق الدائري في الخصوص

شب حريق داخل سيارة ربع نقل، كانت محملة بمواد بترولية "جاز" على الطريق الدائري، بمنطقة الخصوص، منذ قليل.



كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت إخطارًا من قيادات الطريق يفيد باشتعال النيران في سيارة ربع نقل محملة بمادة "الجاز" القابلة للاشتعال، ووتم نقل الخدمات اللازمة لمكان الحادث، ووقوات الحماية المدنية، وجارٍ عمل اللازم.